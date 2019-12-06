النشرة: جريح بحادث سير بين سيارة ودراجة نارية في مجدل عنجر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن وقوع ​حادث سير​ بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ على طريق معمل السكر في ​مجدل عنجر​، مما أدى الى جرح سائق الدراجة وهو سوري الجنسية وتم نقله الى ​مستشفى​ الرحمة للمعالجة.

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