وقفة احتجاجية لكتاب العدل الناجحين في دورة الـ2018 أمام بيت الوسط

ينظم ​كتاب العدل​ الناجحون في دورة الـ2018 اعتصاما أمام ​بيت الوسط​ احتجاجا على عدم توقيع مرسومهم العالق في ​السراي الحكومي​. وأكد الناجحون في دورة كتاب العدل للعام 2018 أن "كلنا ثقة بأنّ برئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري سيُنصفنا ونتوجه إليه اليوم ونؤمن بأن يكون عادلاً ونأمل أن يوقّع على المرسوم".

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