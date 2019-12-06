أعلن وزير المال في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا وقعنا اليوم على معاملات صرف مخصصات البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقرا وبلغت قيمة المخصصات اربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليل: توقيع معاملات صرف مخصصات البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.