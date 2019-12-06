تدابير سير يوم غد في الأوزاعي بسبب أعمال تمديد مجاري الصرف الصحي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن "إحدى الشركات ستقوم بأعمال تمديد مجاري الصرف الصحي في محلة الاوزاعي / على المسلك الشرقي ــــ مفرق المرامل مقابل ملحمة الصفوان، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 21.00 من يوم غد السبت 7/12/2019"، مشيرة الى أن "هذه الأشغال، ستؤدي الى منع مرور السير كلياً على المسلك المذكور".
ودعت المديرية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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