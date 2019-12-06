تدابير سير يوم غد في الأوزاعي بسبب أعمال تمديد مجاري الصرف الصحي

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "إحدى الشركات ستقوم بأعمال تمديد مجاري ​الصرف الصحي​ في محلة ​الاوزاعي​ / على المسلك الشرقي ــــ مفرق المرامل مقابل ملحمة الصفوان، وذلك اعتباراً من ​الساعة​ 7.00 ولغاية الساعة 21.00 من يوم غد السبت 7/12/2019"، مشيرة الى أن "هذه الأشغال، ستؤدي الى منع مرور السير كلياً على المسلك المذكور".

ودعت المديرية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".