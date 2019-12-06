ميركل تصل إلى أوشفيتز في أول زيارة لها إلى المعسكر النازي

اسماء السيد - أوشفيتز: وصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى معسكر الموت الألماني السابق في أوشفيتز الجمعة في أول زيارة لها للموقع الذي يعد رمزًا لمحرقة اليهود منذ تولت منصبها قبل 14 عامًا، وفق ما أفاد به مراسل فرانس برس.
ميركل هي ثالث المستشارين الألمان الذين يزورون المعسكر في بولندا، وتأتي زيارتها التاريخية في الوقت الذي تتصدى ألمانيا لمعاداة السامية التي عادت للظهور وتنامي اليمين المتطرف.
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