شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يعلن عن عقد ندوات تثقيفية لشرح إنجازات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار هانى الرفاعى، أمين لجنة التدريب والتثقيف السياسي لـ حزب الحرية المصرى، عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات لشرح الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية على المستوى الاقتصادي من خلال افتتاح العديد من المشروعات العملاقة.

وأوضح الرفاعى، أن هذه الندوات تمثل أهمية كبرى لأنها ستلقى الضوء على حجم الانجازات الحقيقية التى تمت على أرض الواقع، وكيف استطاعت الدولة المصرية التغلب على التحديات وتخطيها، وتنفيذ مردودها الإيجابي على ميزانية الدولة وهو ما سينعكس بالطبع على رفع مستوى الدخل للأفراد.

وفى سياق متصل، قال محمد كمال تهامى، أمين شمال القاهرة إن الحزب يكثف من جهوده خلال الفترة القادمة من خلال العمل الميداني والعمل كأداة وصل بين الشارع والجهات التنفيذية فى إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ككل، موضحا، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين قيادات الحزب والدكتور حسام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.

وأشار تهامى، إلى أن التواصل الجماهيرى على الأرض من شأنه خلق كوادر شبابية قادرة على ممارسة العمل العام، والتأكيد على أن الأحزاب تهدف للتواصل الحقيقى وأن خارطة العمل كما تضم شق تشريعى لدي الأحزاب أيضا أفكار ورؤى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدى لأى محاولة من شأنها زعزعة الاستقرار الداخلى للدولة.

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