شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية جنوب السودان تطالب السيسي بالتدخل لوقف التوتر فى بلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت أووت أشويل وزيرة الخارجية والتعاون الدولى فى جنوب السودان تدخل القيادة السياسية المصرية من أجل تثبيت إجراءات السلام، قائلة "نطلب من الرئيس السيسي بوصفه رئيسا للاتحاد الأفريقي التدخل لتثبيت إجراءات السلام ووقف التوتر فى جنوب السودان لما يتمتع به من قبول لدى جميع الأطراف".

جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع الوفد البرلمانى المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال والذى يقوم بزيارة رسمية لجنوب السودان منذ يوم الاثنين الماضى من جانبها، ورحبت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى فى جنوب السودان بالدكتور على عبدالعال والوفد البرلمانى المرافق له فى بلدهم الثانى جنوب السودان، قائلة للوفد البرلماني المصرى "إن زيارتكم لجنوب السودان جاءت في التوقيت المناسب وهي الزيارة الأولى من نوعها، ونقدر نقدر لمصر قيادةً، وحكومةً، وشعباً الدعم المتواصل لنا".

وأكدت الوزيرة على أن جنوب السودان تقدر لمصر قيادةً، وحكومةً، وشعباً الدعم المتواصل لها والتعاون الثنائى للاستفادة من الخبرات المصرية فى مختلف المجالات، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة فى جنوب السودان. وأضافت أن لدى جنوب السودان فرص استثمارية هائلة أمام مصر يمكنها الاستفادة منها.

وأكدت وزير الخارجية على أهمية التنسيق والتشاور بين مصر وجنوب السودان إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً، حيث تعتبر مصر شريكاً هاماً لجنوب السودان، فضلًا عن دورها المحورى والريادى فى القارة الإفريقية .

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعال أن زيارة الوفد البرلمانى المصرى الحالية لجنوب السودان إنما هى رسالة دعم ومؤازرة من الشعب المصرى لشعب جنوب السودان الشقيق فى هذه المرحلة الدقيقة، واستكمالاً لجهود تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن جنوب السودان يمر بمرحلة دقيقة من تاريخه، وأن مصر على مستوى القيادة السياسية وجميع المستويات الاخرى حريصة خلال هذه المرحلة على استكمال تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لانجاح اتفاق السلام المنشط، إيماناً بضرورة ترسيخ أمن واستقرار جنوب السودان وبما يحقق الرخاء والتنمية ويحقق آمال وطموحات الشعب الجنوب سوداني.

وشدد على أنه فى إطار علاقات الأخوة والتعاون، ستقدم مصر مساعدات إنسانية خلال الأيام القادمة لصالح المتضرريين من الفيضانات الأخيرة بجنوب السودان.

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وأشار الدكتور عبدالعال إلى أن مصر تسعى جاهدة إلى تعزيز التعاون الثنائى مع جنوب السودان فى المجالات كافة، مشيراً إلى أنه فى مجال التعليم فإن مصر تقدم حوالى عددا من المنح الدراسية والتدريبة لطلبة جنوب السودان كل عام للدراسة في مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، للتعليم و لإعداد الكوادر وتأهيل الشباب في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن مصر تسعى إلى تشغيل فرع جامعة الإسكندرية فى مدينة تونج بولاية واراب، فضلاً عن التعاون الجارى لإعداد مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية لطلبة المدارس الجنوب سودانية وطباعة هذه الكتب.

وأشارعبد العال إلى أن إبرام اتفاقيات حماية الاستثمارات الثنائية بين مصر وجنوب السودان سيشجع المستثمرين المصريين على ضخ استثماراتهم في الجنوب ويحفزهم ويوفر مظلة طمأنة لهم.

وأوضخ الدكتور عبدالعال أن مصر تعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، مضيفا هناك وفدا فنيا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية متواجد في جنوب السودان للقيام بفحص فني وتقييم بعض محطات الكهرباء التي أنشأتها مصر في مدن واو ، ورومبيك، وبور، ويامبيو، وذلك بهدف تشغيلها في أقرب فرصة ممكنة، و العمل على رفع كفاءتها بما يتماشى مع حجم واحتياجات السكان الحالية.