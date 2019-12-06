أمريكا الأولى.. أكثر الدول استيرادا للصادرات المصرية في 10 أشهر (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت صادرات مصر غير البترولية، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 2.3% لتصل إلى 21.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويرصد الخليج 365، في الإنفوجرافيك، أبرز الدول التي صدرت لها مص خلال الـ 10 أشهر، وكذلك أبرز القطاعات التي ساهمت في تلك الصادرات.