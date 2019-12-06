محافظ أسيوط يستقبل وكيل وزارة التضامن لبحث دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

خلال لقائه بفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، دعمه ذوي الإعاقة، وسعيه لتمكينهم في مختلف القطاعات، وتوفير حياة كريمة لهم، معلنًا فتح جميع قنوات التواصل معهم لحل مشكلاتهم من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي، ومكاتب خدمة المواطنين بمختلف المراكز والأحياء.

وشدد المحافظ، على ضرورة تفعيل الخدمات بمختلف مكاتب وإدارات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظة، وتوجيه الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا لسد الفجوات التنموية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في مظلة برنامج "تكافل وكرامة".

واستعرضت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الأنشطة والمبادرات الجاري تنفيذها من خلال 123 وحدة تضامن اجتماعي على مستوى المحافظة، فضلًا عن دور الرعاية المتكاملة للأطفال والمسنين والتي تقدم خدماتها للمواطنين، مشيرة إلى مشاركة المديرية بمختلف مكاتبها في برامج محو الأمية وتعليم الكبار، والتوعية بخطورة المشكلة السكانية، وتفعيل مبادرة "2 كفاية" وبرامج ومبادرات دعم المرأة والطفل وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.