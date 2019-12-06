محافظ أسيوط: استقبلنا 3772 طلب تصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إجمالي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء التي استقبلتها منظومة التصالح بالمحافظة وصل إلى 3772 طلب، بقرى ومراكز المحافظة حتى الآن.

وأشار محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، إلى تفعيل مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" والتي أطلقتها المحافظة لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، والتوعية بأهمية التصالح في بعض مخالفات البناء؛ داعيًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في 8 يناير 2020.