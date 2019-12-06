ضبط عاطل بحوزته 10 "طرب" حشيش في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ضبط رجال الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات بالعاشر من رمضان، بالشرقية، اليوم الجمعة، عاطلًا؛ على خلفية اتهامه بحيازة كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر، بقصد الاتجار، وترويجها على عملائه بجوار كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بضبط "وليد.م.إ.م" 31 سنة، عاطل، مُقيم بمنطقة "النحال" التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، خلال تواجده بميدان "الزراعة" بالقُرب من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.

بتفتيش المتهم عثر بحوزته على 10 "طُرب" لجوهر الحشيش المُخدر، ومبلغ من المال، وحرر عن ذلك المحضر رقم 23202 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، وأخطرت النيابة للتحقيق.