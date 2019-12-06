إصابة ربة منزل في معركة نسائية بالشوم والعصي في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :
أصيبت ربة منزل اليوم الجمعة، في مشاجرة بين مجموعة من السيدات، بعزبة سعيد محافظة قنا، استخدمت فيها العصي والشوم.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قسم بندر قنا، بإصابة "مروة.ج" 45 عامًا بكسور، إثر مشاجرة وقعت بين عائلتين، بالعصي والشوم.
جرى نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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