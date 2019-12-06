إصابة شقيقين في حادث انقلاب سير بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب شقيقين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب دراجة بخارية، على الطريق الزراعي، بقرية المحروسة، في قنا، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم بندر قنا، بإصابة أنور ماهر أنور، 30 عامًا، وشقيقه التوأم "عمرو" 30 عامًا، في حادث انقلاب دراجة بخارية، على الطريق الزراعي، بقرية المحروسة في قنا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر محضرًا بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.