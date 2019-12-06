تعليم القليوبية تهدد بإجراءات تصعيدية ضد المتقاعسين عن سداد المصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ناشدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الجمعة، أولياء أمور الطلاب بكافة المدارس والمراحل، سرعة سداد المصروفات الدراسية المتأخرة، والتي تسبب في تدني نسبة المحافظة في جمع المصروفات، وتسببت في عجز في سداد مستحقات عمال المدارس، والإنفاق على الأنشطة وتجهيز أعمال الامتحانات.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، إن نسبة سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس شهدت أقل مستويات في السداد هذا العام، وهو أمر يتطلب من أولياء الأمور التكاتف مع المديرية لحل المشكلة وسرعة السداد، مشيرًا إلى أن العزوف عن دفع المصروفات يتسبب في تعطيل العمل في المؤسسات التعليمية.

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وأوضح "عجلان"، أن تدني مستويات سداد المصروفات، تسبب في أزمات في سداد مستحقات عمال المدارس، وتوفير مستلزمات الأنشطة الطلابية، والتجهيز للامتحانات التي تتطلب مبالغ مالية ضخمة، لتوفير مستلزمات طباعة الامتحانات وأوراق الأسئلة والأحبار والتجهيزات الأخرى.

وخاطب "عجلان"، أولياء الأمور مطالبًا إياهم بتغليب المصلحة العامة والوطن، وسرعة سداد المصروفات، مشيرا إلى أن تسليم الكتب الدراسية ليس معناه التنازل عنها، مشيرًا إلى أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لسداد حق الدولة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه من المقرر البدء بإنذار المتقاعسين عن السداد بالفصل، وربط تقارير أداء مديري الإدارات التعليمية والمدارس بالعمل على رفع نسب تسديد المصروفات الدراسية، ومن المقرر عقد اجتماع طارئ الأحد المقبل مع مسئولي التعليم، لوضع خطة لتشجيع المواطنين على سداد المصروفات المتأخرة، موضحًا أن المديرية وضعت في الاعتبار الفئات غير القادرة فعليًا على سداد المصروفات.