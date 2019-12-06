بمشاركة وفود 17 دولة.. انطلاق معرض "ألوان" في شرم الشيخ غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان ألوان، في مدينة شرم الشيخ، اعتبارًا من يوم غد السبت ولمدة 3 أيام، تحت رعاية غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ومحافظة جنوب سيناء وبمشاركة 17 دولة وحضور 1700 شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية والأفريقية والأسيوية.

وقال أشرف إبراهيم، رئيس الملتقى، إن الهدف من المهرجان تنشيط قطاع الدهانات داخل السوق المصري الذي تتجاوز حجم مبيعاته 15 مليار جنيه سنويًا، وكذلك فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري والبحث عن فرص استثمارية للشركات المصرية في عدد من الدول المشاركة من خلال عقد صفقات ثنائية، بالإضافة إلى دعم وتنشيط القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي من العملات الأجنبية.

مشيرًا إلى الحرص، منذ دورة الملتقى الأولى، على أن يقام الملتقى في أحد المناطق السياحية التي تمتاز بها مصر وذلك لتعظيم الاستفادة من وجود وفود عدد كبير من الدول التي تنقل صورة رائعة عن مصر في الخارج.