اليونان تطرد سفير ليبيا بسبب اتفاق ترسيم الحدود مع تركيا

قالت اليونان، اليوم الجمعة، إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرًا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في27 نوفمبر لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.
قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في إفادة صحفية إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي".
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