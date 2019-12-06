سيارة تصطدم بمبنى وزارة المالية في برلين

اصطدمت سيارة بمبنى وزارة المالية الألمانية في العاصمة برلين، صباح اليوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن السيارة خرجت لسبب غير معلوم حتى الآن عن طريق السير في شارع "نيدر كيرشن شتراسه" بحي ميته في برلين، واصطدمت بعدة حواجز عمودية، ثم اصطدمت أخيرا بأحد جدران مبنى الوزارة.

وأشارت المتحدثة إلى أنه لا يوجد أي دلائل على تأثير خارجي.

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