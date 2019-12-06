كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجهولون يهاجمون قاعدة أمريكية في ريف دير الزور بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مجهولون، قاعدة أمريكية قرب حقل العمر في ريف دير الزور بسوريا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وكالة سانا السورية.

وفي سياق آخر، هبطت طائرات هليكوبتر هجومية روسية، في قاعدة جوية مترامية الأطراف في شمال سوريا، أخلتها القوات الأمريكية.

وقد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجأة بسحب القوات الأمريكية من أجزاء من سوريا الشهر الماضي.

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وأقامت روسيا، قاعدة لطائرات الهليكوبتر في مطار بمدينة القامشلي بشمال شرق سوريا في خطوة تهدف إلى زيادة سيطرة موسكو على الأحداث على الأرض هناك.

وتقوم روسيا وتركيا بدوريات مشتركة على طول الحدود السورية مع تركيا في إطار اتفاق أبرم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.