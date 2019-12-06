كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تدعو إلى السلام قبل مسيرة احتجاجية كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث قائد شرطة هونج كونج المواطنين على التظاهر بسلام قبل ما يتوقع أن تكون مسيرة واسعة النطاق مؤيدة للديمقراطية يوم الأحد، وهو حدث تم التخطيط له وسط هدنة من العنف في المدينة التي تحكمها الصين، وفقا لرويترز.

أعطت الشرطة يوم الخميس الضوء الأخضر للمظاهرة، التي نظمتها الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي المجموعة التي أطلقت مسيرات قوامها مليون شخص في الصيف. مسيرة يوم الأحد هي مقياس رئيسي لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية بعد فوزها الساحق في الانتخابات المحلية.

في حديثه إلى الصحفيين قبل مغادرته في "زيارة مجاملة" إلى بكين، حث مفوض الشرطة الذي تم تنصيبه حديثًا، كريس تانغ، أهالي هونج كونج على ان يكونوا مثال عالمي يحتذي به.

وأضاف "نأمل أن يتمكن مواطنونا من إظهار (أن) أهالي هونج كونج قادرون على تنظيم مسيرة واسعة النطاق بطريقة منظمة وسلمية للعالم بأسره.. نحث المنظمين للمظاهرة على مساعدة الشرطة في الحفاظ على النظام".

كان تانغ في طريقه للقاء كبار المسؤولين من وزارة الأمن العام في بكين ومن المتوقع أن يعود إلى هونج كونج يوم الأحد.

تعد الاضطرابات في هونغ كونغ أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

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تعرضت المستعمرة البريطانية السابقة للدمار لستة أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي أثارها مشروع قانون تسليم المجرمين للصين، الذي تم سحبه الآن، والتي توسعت لتشمل دعوات لمزيد من الحريات الديمقراطية.

شهد تصاعد العنف الشهر الماضي حصارًا جامعًا دراميًا حرض المتظاهرين على الشرطة.

على الرغم من الأساليب العنيفة المتزايدة التي تبناها بعض المحتجين، حقق المرشحون المؤيدون للديمقراطية مكاسب قياسية في الانتخابات المحلية التي أجريت في 24 نوفمبر، حيث فازوا بنحو 90 % من المقاعد بعد أعلى نسبة إقبال على الإطلاق منذ بدء الانتخابات المحلية في عام 1999.

تتمتع هونج كونج بفترة من الهدوء النسبي منذ ذلك الحين، وهي حالة قال قائد الشرطة الجديد إنه يأمل في استمرارها.

وأضاف "في الأسبوعين الأخيرين كانت المدينة سلمية نسبيًا.. عندما تتاح الفرصة للمواطنين لالتقاط أنفاسهم، نأمل أن يتوقف الأشخاص العنيفون عن الانخراط في أنشطة غير قانونية".

في وقت لاحق يوم الجمعة، يخطط المتظاهرون لحشد أصغر ضد استخدام الشرطة للغازات المسيلة للدموع، والتي يقولون إنها مفرطة وتضر بالمارة الأبرياء. وقالت الشرطة إن استخدام القوة تم تقييده.

