بعد لاتسيو.. فريق إيطالي عملاق يقدم عرضا رسميا لضم أمرابط وقيمة العرض تؤخر حسم الصفقة

بدأ سفيان أمرابط، متوسط ميدان المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف كلوب بروج البلجيكي والمعار لفريق فيرونا الإيطالي، يثير انتباه كبار الأندية في الدوري الإيطالي الممتاز وخارجه، بعد أن تألق بشكل لافت هذا الموسم مع الفريق الأزرق، منذ أن انتقل إليه الصيف الماضي قادما من الدوري البلجيكي

وكسب أمرابط رسميته مع الفري الإيطالي، ويات واحدا من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفريق، كما أن تطور مستواه بشكل كبير واستمرار لعبه كأساسي، دفع العديد من الأندية الكبيرة إلى الاهتمام بخدماته.

وبالإضافة غلى نادي لاتسيو، فإن نابولي يعبر من أكثر الأندية جدية في التعاقد مع الشقيق الصغير لنور الدين أمرابط، حلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بل إنه بدأ بربط اتصالات وخوض مفاوضات مع إدارة النادي البلجيكي من أجل حسم صفقة النجم المغربي.

وحسب صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية، فإن نادي نابولي عرض 12 مليون يورو على إدارة كلوب بروج، من أجل بيع أمرابط، شهر يناير المقبل، غير أن هذا الأخير رفض العرض بشكل تامن مشددا على ضرورة توصله بـ15 مليون يورو.

جدير ذكره، أن نور الدين أمرابط، الأخ الأكبر لسفيان، أكج في تصريحات صحفية سابقة، بأن أخيه أخحبره بأنه توصل بعروض من إيطاليا وأنجلترا وإسبانيا أيضا، بعد تالقه مع فريقه الحالي.