طالبة مسلمة تنقذ حياة زملائها أثناء إطلاق نار في الولايات المتحدة-فيديو

لقيت طالبة مسلمة، في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إشادة واسعة بعد انتشار مقطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه، وهي تنقذ حياة العشرات من زملائها أثناء حادث إطلاق نار.

وأفادت قناة الحرة الأمريكية، أمس الخميس، أن الطالبة، دعاء أحمد، بمدرسة أوشكوش ويست الثانوية في ولاية ويسكونسن، تصرفت بموقف بطولي أثناء إطلاق النار، الذي وقع، يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت القناة إن دعاء، لحظة وقوع الحادثة، لم تكن تعرف ماذا يجري، فشعرت بشيء من القلق، على غرار بقية طلاب المدرسة. وبتوجيه من المعلمين، بدأ الطلاب في الفرار مذعورين، وحينها سمعت دعاء أحد الطلاب وهو يدعو الآخرين إلى التوجه إلى “مسجد قمر” القريب من المدرسة.

وكان المسجد، في مثل فترة وقوع الحادثة، عادة ما يكون مغلقا، وفي تلك اللحظة تمالكت دعاء نفسها، وأدت عملا بطوليا، إذ تمكنت من إدخال الرقم السري للمسجد، وظلت في الخارج حتى ضمنت دخول نحو 100 طالب إليه.

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وحظي مقطع الفيديو، الذي ظهرت فيه دعاء، وهي تفتح باب المسجد للطلاب، بتداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت المدرسة الثانوية حالة من الفوضى، صباح الثلاثاء الماضي، إثر طعن طالب، يبلغ من العمر 16 سنة، لأحد الضباط بعدما أطلق الأخير النار لمرة واحدة عليه داخل المدرسة، التي تقع في الجهة المقابلة للمسجد.