تمديد اعتقال المشتبهين بقتل الطالب عادل خطيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت المحكمة اليوم، الجمعة، اعتقال المشتبهين الأربعة من شفاعمرو، بضلوعهم بمقتل الطالب عادل خطيب، 17 عامًا، حتى الخميس القادم، لاستكمال التحقيقات.

يذكر أن الشرطة عثرت مساء أمس، الخميس، على جثة في منطقة وعرية في حي عين عافية قرب المدرسة الابتدائية "هـ"، في مدينة شفاعمرو، وتبيّن أنها تعود للطالب عادل خطيب، الذي اختفى منذ أول أمس الأربعاء.

الطالب عادل خطيب

ولاحقًا، جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة: "أصدرت محكمة الصلح في مدينة الناصرة 5.12.19، أمر حظر نشر في ملف رقم 526962/19 حول شبهة ارتكاب جريمة القتل في مدينة شفاعمرو، يحظر نشر أي معلومة عن حيثيات القضية. أمر حظر النشر ساري المفعول لمدة 7 أيام حتى يوم 11.12.2019. وضمن التحقيقات تمّ اعتقال 4 مشتبهين، وأعمارهم 18 و19و20 و24 عاما من شفاعمرو، ومن المقرر عرضهم على محكمة الصلح في الناصرة اليوم الجمعة عند للنظر في تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا لبيان الشرطة.

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يأتي ذلك فيما تجتاح الجريمة المنظمة المجتمع العربي، حيث شهدت البلدات والمدن العربية، مؤخرًا، حركة احتجاج واسعة ضد العنف وتواطؤ الشرطة، على شكل تظاهرات في مختلف البلدات العربيّة، تضمّنت إغلاقًا للشوارع الرئيسة في البلاد.

وبمقتل خطيب، الضحية الخامسة في شفاعمرو في 2019، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 88 قتيلا بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري، علما بأن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.