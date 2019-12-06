هجمات “بوكوحرام ” تسببت في تهجير 3.3 ملايين شخصا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:00 مساءً, 6 ديسمبر 2019 م
تسببت هجمات جماعة “بوكو حرام” الإرهابية في منطقة حوض بحيرة تشاد في تهجير أكثر من 3.3 ملايين شخصًا خلال السنوات الأربع الماضية، حسب أرقام رسمية للسُلطات النيجيرية.
وأوضحت وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث والتنمية الاجتماعية في نيجيريا ساديا فاروق أن جماعة “بوكو حرام” هجرت 3.3 ملايين شخصًا من تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.
وقالت في كلمة لها خلال فعالية بأبوجا حول اللاجئين: “إن بوكو حرام هي أكبر مشكلة أمنية في البلاد”، مشيرةً إلى أن الآلاف من الأشخاص فقدوا حياتهم في حوض بحيرة تشاد بسبب هجمات بوكو حرام “.
وفي سياق متصل، أوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في نيجيريا خوسيه أنطونيو كاناندولا أن الجيش النيجيري في ولاية اداماوا شمال شرقي البلاد أمّن عودة 90 ألف شخص لديارهم حتى الآن.
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