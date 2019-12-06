ارتفاع حصيلة تفجير كركوك الى قتيل ومصابين اثنين

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن حصيلة تفجير كركوك ارتفعت الى قتيل ومصابين اثنين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة انفجار العبوة الناسفة في منطقة بنجا بكركوك، ارتفعت الى قتيل ومصابين اثنين".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
وافاد مصدر امني اليوم الجمعة، بأن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة بنجا بكركوك، انفجرت، ما ادى الى اصابة مدنيين بجروح.
يذكر ان محافظة كركوك تتمتع باستقرار نسبي، الا انها تشهد بين فترة واخرى تفجيرات بعبوات ناسفة تسفر في بعض الاحيان عن وقوع خسائر بشرية او مادية.
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