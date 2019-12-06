أكثر 10 أسماء انتشارا بين مواليد 2019 في أميركا... بينها اسم عربي!

دخل اسم عربي قائمة الأسماء الأكثر انتشارا وتداولا بين المواليد الذكور لسنة 2019 في الولايات المتحدة الأميركية.
وضمت قائمة العشرة أسماء الأولى الأكثر تداولا اسم "محمد"، حيث حل الاسم في المرتبة العاشرة.
وجاءت الأسماء العشرة الأكثر استخداما بالترتيب، أما بالنسبة للأسماء العشرة الأكثر تداولا للمواليد عام 2019 في الولايات المتحدة، فهي بالترتيب، ليام، وجاكسون، ونوح، وأيدن، وغرايسون، وكادين، ولوكاس، وإيليا، وأوليفر، ومحمد.
يذكر بأن اسم محمد كان من بين الأسماء الأكثر شيوعا في بريطانيا لعام 2018، حيث حل في المرتبة الثامنة.
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