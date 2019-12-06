اصابة مدنيين اثنين بتفجير في كركوك

افاد مصدر امني، الجمعة، بان مدنيين اثنين اصيبا بتفجير في كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة بنجا بكركوك، انفجرت اليوم، ما ادى الى اصابة مدنيين بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
يذكر ان محافظة كركوك تتمتع باستقرار نسبي، الا انها تشهد بين فترة واخرى تفجيرات بعبوات ناسفة تسفر في بعض الاحيان عن وقوع خسائر بشرية او مادية.
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