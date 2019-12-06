أتريدين زيادة وزنك بطريقة صحية؟ تناولي هذه الأطعمة!

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خسارة الوزن أم اكتسابه؟ سؤال بات مشرعاً أمام أغلبية الأشخاص الذين يقاطعون اتباع حميات غذائية من أجل تخفيض وزنهم لأنّ هدفهم زيادة بعض الكيلوغرامات للحصول على شكل بدني جمالي أو لمحاربة مشكلة صحية.
وعند الحديث عن ضرورة اكتساب الوزن، لا يعني ذلك أبداً تناول الأطعمة غير الصحية بل التقيد بالمعادلة العكسية التالية: "اتباع نظام غذائي صحي شبيه بخسارة الوزن لكن بتناول كميات أعلى من الطعام تكون غنية بالسعرات الحرارية والفيتامينات"، هكذا تختصر اختصاصيات التغذية الفرق بين عملية خسارة الوزن واكتسابه.
متى نلجأ إلى اكتساب الوزن؟
يجب اكتساب الوزن عندما يكون وزن الفرد تحت المعدل الطبيعي، وشكل الجسم غير متناسق، كعدم وجود الدهون في الأماكن الصحيحة، والمعدل الغذائي تحت الطبيعي بسبب نقص الفيتامنيات. وهذا ما يعرض الافراد الى تساقط الشعر وترهل البشرة نتيجة نقص الكولاجين إضافة إلى حالات صحية كفقر الدم وترقق العظم وانقطاع الدورة الشهرية.
ثمة خطة غذائية متكاملة للأشخاص الذين يريدون اكتساب الوزن، تقوم على تناول المأكولات المغذية ذات النوعية الجيدة، من دون أن ترفع نسبة الدهون الثلاثية والكولسترول في الدم أو تعرض لأي مضاعفات صحية وبكميات كبيرة.
وبالتالي، يجب التركيز على:
الدهون غير المشبعة
السكر الطبيعي
النشويات
البروتين
ابتعد عن هذه المأكولات!
- توقف عن الكافيين ومن ضمنها القهوة والنسكافيه لأنها ترفع من نسبة الحرق وتقطع الشهية.
- ابتعد عن المشروبات الغازية الدايت لأنها تشعر بالشبع عند البعض، وتضر بالجسم لكونها تحتوي على الملونات والسكر الاصطناعي.
- توقف عن النيكوتين بمختلف أشكالها لأنها مضرة بالجسم وترفع نسبة الحرق.
- امتنع عن شرب المياه خلال الأكل قبل وبعد ساعة لعدم شعور الفرد بالشبع.
- ابتعد عن استخدام السمنة والزبدة.
الطريقة المنطقية هي زيادة الجسم من كيلوغرام إلى كيلوغرام ونصف الكيلوغرام في الأسبوع أي بمعدل 4 أو 6 كيلوغرامات بالشهر،
عملية اكتساب الوزن أصعب من خسارته. ويبدأ الفرد بملاحظة الفرق بعد أسبوعين أو 20 يوماً وما فوق.
اتبع هذه النصائح!
- ابتعد عن تمارين الكارديو لأنّها تساعد على رفع عملية الحرق.
- في حال لم تفتح شهية الفرد، يجب استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية من خلال وصف المكملات الغذائية الخاصّة بفتح الشهية.
- يمكن استبدال حليب البقر بالنوع النباتي منه كالأرز والشوفان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.