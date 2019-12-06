قطة تدفع طفلة من نافذة بالطابق التاسع!

الطفلة التي كانت مع قطتها بجوار نافذة الشقة السكنية في مدينة نوفي يورنغوي وسط روسيا سقطت من الطابق التاسع على ارتفاع حوالي 30 مترا.

ارتدت الطفلة ملابس شتوية ثقيلة بينما كانت تنتظر عودة والدتها، ووضعت القطة في حقيبة الظهر واتجهت نحو النافذة لتنظر إلى الشارع لمتابعة عودة الأم.



في هذا الوقت حاولت القطة القفز من الحقيبة، وبينما كانت تفعل ذلك، دفعت القطة الطفلة لتفقد الأخيرة توازنها وتسقط في الشارع على كومة من الثلج.

المارة التقطوا الطفلة واتصلوا بالإسعاف وأدخلت المستشفى مصابة بكدمات.

وقال الأطباء إن كومة الثلج والملايس الشتوية أنقذت الطفلة من موت محقق.