قطة تدفع طفلة من نافذة بالطابق التاسع!

سقطت طفلة من نافذة شقة سكنية في روسيا بعدما دفعتها قطتها، قبل أن تنقذها كومة ثلج كانت في الشارع من الموت.
ارتدت الطفلة ملابس شتوية ثقيلة بينما كانت تنتظر عودة والدتها، ووضعت القطة في حقيبة الظهر واتجهت نحو النافذة لتنظر إلى الشارع لمتابعة عودة الأم.
في هذا الوقت حاولت القطة القفز من الحقيبة، وبينما كانت تفعل ذلك، دفعت القطة الطفلة لتفقد الأخيرة توازنها وتسقط في الشارع على كومة من الثلج.
المارة التقطوا الطفلة واتصلوا بالإسعاف وأدخلت المستشفى مصابة بكدمات.
وقال الأطباء إن كومة الثلج والملايس الشتوية أنقذت الطفلة من موت محقق.
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