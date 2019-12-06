استقالات حزب أردوغان وطرح أرامكو.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: ترامب ينفي عزم أمريكا إرسال 12 ألف جندي إلى الشرق الأوسط، و"الجنائية الدولية": ننظر بقلق إلى مخطط ضم إسرائيل لغور الأردن، واتحاد الشغل بتونس: نتعرض لحملات تشويه إخوانية وسنواجهها.

ومسؤول ليبي بارز لـ"العين الإخبارية": مغامرة السراج قد تشعل حربا إقليمية، وواشنطن: أكثر من ألف إيراني قتلوا على يد النظام خلال التظاهرات، والباب مفتوح للمفاجآت.. الخريطة النيابية ترجح كفة الخطيب بلبنان، وعبدالرضا شهلائي.. أمريكا تطارد أخطر إرهابيي الحرس الإيراني باليمن.

كما تقرأون: أسبوع انتفاضة "جلمة" وعزلة الجملي وتصدع"النهضة" في تونس، وإسرائيل تتوعد "مسيرات العودة" بغزة مع استئنافها بعد توقف 3 أسابيع، وترامب عن الانتفاضة الشعبية بإيران: أمريكا تساند المحتجين، والأمن الجزائري يحبط مخططا تخريبيا قبل أيام من انتخابات الرئاسة، ونصف مليون متظاهر يشاركون في إضراب عام يشل فرنسا.

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و3 دول أوروبية تتهم إيران بتطوير "صواريخ نووية"، وحمدوك: النظام السابق هو من دعم الإرهاب وليس السودانيون، والانشقاقات تتوالى.. 4 استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان‎، ورسالة من خامنئي تكشف أوامره للبرلمان بتجاهل "احتجاجات البنزين".

وفي الاقتصاد تطالعون: أرامكو السعودية.. مراحل أكبر طرح في العالم، والصين تعفي فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكي من الرسوم الجمركية، والإسترليني يسجل أعلى مستوى في 30 شهرا مقابل اليورو، وحزمة تحفيز الاقتصاد تصعد بالأسهم اليابانية، وبـ25.6 مليار دولار.. أسطورة أرامكو تغير خارطة الاكتتابات في العالم، وترامب: نحقق تقدما في المحادثات التجارية مع الصين .

ورياضيا تقرأون: بايرن ميونيخ يفاجئ بوكيتينو بقرار صادم، أما في التكنولوجيا: لوحة مفاتيح تقاوم برامج التجسس من شيري.

وفي الفن: صدور أول إعلان ترويجي لفيلم "جيمس بوند" المنتظر، بينما في المنوعات تتابعون: "جزيرة الموتى".. "مقبرة المليون شخص" تفتح أبوابها أمام الأحياء.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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