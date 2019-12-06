اليونان تعتزم طرد سفير ليبيا على خلفية "تفاهمات" السراج وتركيا

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رويترزالجمعة 2019/12/6 01:23 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الجمعة، إن أثينا ستطرد السفير الليبي من البلاد، على خلفية اتفاق السراج و تركيا، مشيرا إلى أن طرد السفير لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن أعلنت تركيا الخميس الماضي، أنها وقّعت اتفاقاً على الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع.
وكانت اليونان قد أعربت، الأسبوع الماضي، عن استيائها من الاتفاق، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمونه"، كما التقى، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة؛ لبحث هذه المسألة.
اتفاق أردوغان والسراج جاء رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر/تشرين الأول لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر العدوان التركي على شمال سوريا.
وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي؛ حيث أدانت مصر وقبرص واليونان مذكرة التفاهم واعتبرتها "معدومة الأثر القانوني" ومخالفة لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي.
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