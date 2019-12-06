هاشم: وجود حكومة توافقية إنقاذية اصبح من الضرورات الوطنية

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، أن "وجود ​حكومة​ توافقية إنقاذية اصبح من الضرورات الوطنية في ظل الواقع المتردي التي وصلت اليه أمور اللبنانيين والتي طالت كل المستويات الحياتية والمعيشية ويعيشون الإحباط والقلق على الأيام الطالعة"، مشيرا الى أنه "بعد أن كشف قادة ​العدو الاسرائيلي​ والمسؤولين الاميركيين عن نواياهم العدوانية واستغلالهم للحراك الشعبي بأساليبهم المشبوهة اصبح لزاما علينا تفويت الفرصة على أعداء الوطن والإسراع بتشكيل حكومة تحظى بثقة نيابية وشعبية وتضم كل القوى بما فيها الحراك ليتحمل الجميع مسسؤوليتهم الوطنية في ظل الظروف المعقدة والتحديات التي تواجه وطننا فمسيرة الإنقاذ تتطلب تضافر جهود الجميع ولا يجوز التخلي او التهرب من الواجب الوطني".

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