الإدعاء على رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي بجرم هدر المال العام

ادعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على رئيس مجلس إدارة ​مستشفى صيدا الحكومي​ وشخص آخر وكل من يظهره التحقيق بجرائم إختلاس وهدر المال العام وتزوير واستعمال المزور وإساءة استعمال ​السلطة​ ودس كتابات غير صحيحة لمنافع شخصية، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في ​الجنوب​ مرسيل الحداد.

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