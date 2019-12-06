أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل ابو سليمان في حديث صحفي انه "لا نملك احصاءات بشأن ما يتم تداوله حول الصرف الجماعي للموظفين ويجب الخروج باسرع وقت بخطة تعطي امل للناس".
وشدد على ان "وزارة العمل لديها صلاحيات محدودة وهي لا تملك صلاحيات قانونية لوقف الصرف الجماعي للموظفين في الشركات". وقال: "يجب ان يكون هناك خطة اقتصادية بأسرع وقت والحماية الاجتماعية يجب ان تعطى الاولية.".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: لا نملك صلاحيات قانونية لوقف الصرف الجماعي للموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.