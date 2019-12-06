أبو سليمان: لا نملك صلاحيات قانونية لوقف الصرف الجماعي للموظفين

أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​كميل ابو سليمان​ في حديث صحفي انه "لا نملك احصاءات بشأن ما يتم تداوله حول الصرف الجماعي للموظفين ويجب الخروج باسرع وقت بخطة تعطي امل للناس".

وشدد على ان "​وزارة العمل​ لديها صلاحيات محدودة وهي لا تملك صلاحيات قانونية لوقف الصرف الجماعي للموظفين في الشركات". وقال: "يجب ان يكون هناك خطة اقتصادية بأسرع وقت والحماية الاجتماعية يجب ان تعطى الاولية.".