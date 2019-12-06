أبي راشد: كل ما نطلبه هو الاصغاء واعادة النظر بمشروع سد بسري

رأى رئيس "الحركة البيئية اللبنانية" بول أبي راشد أن "سد بسري هو أحد مشاريع السدود المخالفة للقوانين"، مشيرا الى أنه "ثمة خلل بخطة وزارة الطاقة في التعاطي بشأن مجموعة سدود تكللت بسد بسري".
وأكد أبي راشد في حديث تلفزيوني أن "كل ما نطلبه هو الاصغاء واعادة النظر بالمشروع لافتا الى أن هذا ما كان تقابل باستهتار من قبل مجلس الانماء والاعمار"، لافتا الى أن "تظاهرة ستٌنفذ غدا للمطالبة بالغاء مجلس الانماء والاعمار الذي فشل".
وأوضح أن "شركة خطيب وعلمي شاركت بمشروعَي سدود، ونحن نريد رئيس مجلس وزراء لا يكون متعهدا ويشارك مع الطبقة السياسية".
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