RT: مسؤول في "قسد" ينفي وقوع هجوم على قاعدة أميركية في دير الزور

نفى مسؤول في "قوات سوريا الديمقراطية" متواجد بحقل العمر النفطي وقوع أي هجوم، مؤكدا في تصريحات لـ "RT" أن "هناك تدريبات مشتركة بمختلف أنواع الأسلحة بين التحالف و"قسد" داخل الحقل، وفسر البعض الأصوات الناجمة عن هذه التدريبات المشتركة بأنها هجوم".
وكانت وكالة "سانا" السورية، قد ذكرت أن مجهولين هاجموا القاعدة الأميركية غير الشرعية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي.
وأوضحت الوكالة، أن الهجوم جاء تزامنا مع وصول رتل من الشاحنات تحمل معدات عسكرية ولوجستية، مشيرة إلى أن القوات الأميركية ترد على الهجوم بقصف مدفعي وقنابل مضيئة.
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