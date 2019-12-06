شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة والرى فى البرلمان تبحث تثبيت الأطباء البيطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد المقبل، عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من الموضوعات منها تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وفتح ملف الطب البيطرى وتثبيت عدد من الأطباء، وشن حملات على المجاز للتأكد من سلامة الإجراءات. وفيما يلى نرصد أبرز هذه الطلبات: 1. عدم تفعيل نصوص قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 وعدم إصدار لائحته التنفيذية. 2. عدم تثبيت 300 طبيب بيطري من العاملين على حساب الصناديق الخاصة رغم قيامهم بالعمل واحتياج الدولة إلى تعيين أطباء بيطريين. 3. المطالبة بشن حملات مكثفة على مجازر اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظا على الصحة العامة. Advertisements 4. التصريحات الصادرة من لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين بوجود ميكروبات بأسماك البلطي ناتجة عن الاعتماد في تغذية مزارع الأسماك على مخلفات الدواجن دون وجود رقابة. 5. المطالبة بفض المنازعات القائمة بين الشركة الزراعية وصغار المزارعين بمركز سمالوط بمحافظة المنيا. 6. مغالاة الجمعية الزراعية بالعدلية لمقابل الانتفاع على أراضي أحكار الإصلاح الزراعي المبنى عليها منازل أهالي بمركزي العدوة و مغاغة - محافظة المنيا.

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