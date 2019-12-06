في مباراة “مصيرية”.. الرجاء يتحدى فيتا كلوب والغيابات والظروف الصعبة لتصحيح المسار في دوري الأبطال

تتجه الأنظار، عشية اليوم الجمعة، لملعب “الشهداء” في العاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث سيحل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم ضيفا ثقيلا على فيتا كلوب الكونغولي، من أجل خوض ثاني مباريات المجموعة الرابعة من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

هذه المباراة، تكتسي أهمية كبيرة للفريق الأخضر، بل تحمل طابع “مصيري”، خاصة بعد الهزيمة بالميدان في المباراة السابقة أمام الترجي التونسي بهدفين، إذ أن أي تعثر آخر يعني دخول زملاء محسن متولي في نفق الحسابات الضيقة المظلم.

ممثل الكرة المغربية في أغلى المنافسات القارية، إلى جانب جاره وغريمه التقليدي الوداد، لن يكون أمام تحدي وخصم واحد في هذه المباراة، بل إنه سيجابه العديد من العراقيل، فبالإضافة إلى قوة الفريق الكونغولي في ميدانه، فإن الرجاء عليه أن يتخطى عامل أرضية الملعب العصبة والاصطناعية، عامل الجمهور الذي يحج بكثافة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالطقس.

أما التحدي الأكبر الذي يجابه مدرب الفريق، جمال السلامي، هو تحدي الغيابات بسبب توالي الإصابات، خاصة بعد أن انضاف بدر بانون إلى قائمة اللاعبين المتواجدين في عيادة النادي، قبل أن يلتحق به المهاجم بين مالانغو.

وكان الفريق الأخضر، قد خاض أمس الخميس، آخر حصة تدريبية في كينشاسا على أرضية الملعب، من أجل الاستئناس بالأجواء وطبيعة عشبه الإصطناعي، ويبدو أن جميع العناصر الرجاوية مستعدىة من أجل مصالحة الجماهير، وتحقيق نتيجة إيجابية تنسيهم في سقطة الترجي التونسي، في مباراة السبت الماضي.

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وستنطلق المباراة، على الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي، وستنقل مباشرة على قناة beIN Sports HD 1.

جدير ذكره، أن مباراة أخرى من نفس المجموعة، ستقام اليو الجمعة، وستجمع بين الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، على الساعة الثامنة مساءا.