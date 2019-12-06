العثور على ممنوعات في حوزة زوجة “رفيق الزفزافي”.. وحقوقيون يحذرون من نشر “الإشاعات”

عثر حراس سجن “طنجة2” مساء أمس الخميس، على كمية من الحشيش وهاتف نقال بحوزة زوجة معتقل حراك الريف محمد المجاوي، خلال زيارتها له.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن زوجة المجاوي كانت تحمل كيسا بلاستيكيا بداخله ملابس وحذاء رياضي، دست فيه كمية من الحشيش وهاتف نقال، وفق مصدر مقرب من العائلة، فيما تم وضع “رشيدة.ق” رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأصدرت لجنة الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف، بلاغا فوريا، تدعو فيه لتجنب ترويج المعلومات والإشاعات “المغرضة”.

وأكد بلاغ اللجنة على ضرورة التريث وتحري الدقة في تناقل كل المعلومات المتعلقة بالواقعة، خصوصا وأن الأمر ما يزال في طور التحري.

والتمست اللجنة من الجميع التزام الحيطة في إشاعة أخبار تفتقر للمصداقية.