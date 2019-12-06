هتك عرض طفل عمره 3 سنوات.. جنايات طنجة تدين تلميذا بـ3 سنوات نافذة

أدانت غرفة الجنايات في استئنافية طنجة، اليوم الخميس، تلميذا بـ 3 سنوات حبسا نافذا بتهمة التغرير بقاصر وهتك عرضه بعنف، على خلفية اعتدائه على طفل يبلغ من العمر 3 أعوام بمنزل أسرته المتواجد بمقاطعة السواني.

واعترف المتهم “ع.ب” البالغ من العمر 19 عاما، الذي يتابع دراسته بالسنة الثالثة إعدادي، بالمنسوب إليه، مشيرا إلى أنه استدرج الطفل البالغ من العمر 3 أعوام، إلى بيت أسرته المتواجد بمقاطعة السواني، مستغلا عدم وجودهم، ليقوم بالاعتداء عليه جنسيا.

والتمس محامي المتهم إعمال ظروف التخفيف، لكون موكله مازال تلميذا يتابع دراسته في السنة الثالثة إعدادي.

وطالب دفاع الضحية تعويضا قدره 100 ألف درهما، نظرا للأضرار النفسية التي ترتب عنها هذا الفعل.