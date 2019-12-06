بيع قميص بيليه بـ30 ألف يورو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بمبلغ 30 ألف يورو خلال مزاد لأشياء رياضية ذات قيمة أقيم في مدينة تورينو الإيطالية.

وارتدى بيليه القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الأخيرة ضد يوغوسلافيا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في تموز/يوليو عام 1971.

أما ابرز عمليات الشراء الأخرى خلال هذا المزاد فكان القميص الأصفر للدراج الإيطالي الشهير فاوستو كوبي خلال طواف فرنسا عام 1952 والذي بيع بمبلغ 25 الف يورو.

Advertisements

كما بيع قميص نادر ليوفنتوس باللون الأزرق ارتداه لوتشيانو سبينوزي في نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 (أصبحت بعد ذلك كأس الاتحاد الأوروبي وحاليا يوروبا ليغ) مقابل 9400 يورو، بالاضافة الى القميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو ارماندو مارادونا في صفوف نابولي موسم 1989-90 مقابل 7500 يورو.

كما اشترى احد المشاركين في المزاد عصا البيسبول، الذي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، عندما مارس هذه اللعبة لفترة وجيزة مقابل 425 يورو.