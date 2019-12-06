أعدمت السلطات في ولاية تينيسي الأميركية رجلا أدين بقتل صديقته السابقة بإحراقها داخل سيارتها، قبل نحو 30 عاما.
وكان قد حكم عليه بالإعدام في عام 1992 بتهمة قتل تريسي كروزر التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما.
واختار هول الإعدام بواسطة الصعق بالكرسي الكهربائي، بدلا من الحقنة المميتة حسبما يسمح به القانون.
وطبقا لوثائق المحكمة فقد قام هول بسكب البنزين على كروزر وأشعل فيها النار داخل سيارتها ليلة 16 أبريل عام 1991، وذك في أعقاب جدل أمام منزل جدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحرق صديقته قبل 30 عاما... واليوم اختار طريقة إعدامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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