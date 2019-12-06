مقتل ضابط وسائقه باشتباكات مع عصابة في الغزالية

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن ضابطا في الشرطة وسائقه قتلا في اشتباكات مع عصابة بمنطقة الغزالية غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اشتباكات حصلت بين عصابة للسطو المسلح وقوة من الشرطة الاتحادية في منطقة الغزالية غربي بغداد، ادت الى مقتل ضابط برتبة رائد وسائقه".

واضاف المصدر ان "العصابة لاذت بالفرار الى جهة مجهولة"، مشيرا الى انه "تم تطويق مكان الحادث، والبحث عن افراد العصابة".