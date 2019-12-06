مجهولون يهاجمون قاعدة أمريكية بريف دير الزور شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مجهولين هاجموا قاعدة أمريكية، الجمعة، بحقل العمر النفطي بريف "دير الزور" شمال شرقي البلاد.

وأضافت الوكالة السورية أن الهجوم جاء بالتزامن مع وصول رتل من الشاحنات يحمل معدات عسكرية ولوجستية إلى القاعدة الأمريكية.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية ردت على الهجوم المجهول، بقصف مدفعي وقنابل مضيئة من جانبها.



كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال، الخميس،‭ ‬‬إن بلاده أتمت انسحابها العسكري الجزئي من شمال شرقي سوريا، ليصبح عدد جنودها في الوقت الحالي 600 جندي فقط.



وأكد إسبر، خلال مقابلة مع وكالة رويترز، احتفاظه بالقدرة على إدخال أعداد صغيرة من القوات الأمريكية وإخراجها وفقا للضرورة في سوريا، لكنه أشار إلى أن عدد القوات سيتأرجح عند مستوى 600 فرد في المستقبل المنظور.