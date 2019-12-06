تساقطت ​الثلوج​ للمرة الأولى فوق جبل الأربعين في ​الضنية​، وغطت قمته بشكل كامل تقريبا، بعد ليلة عاصفة وماطرة ومثلجة تدنت فيها ​درجات الحرارة​ في جرود المنطقة إلى ما دون الصفر.

وقد لامست الثلوج، أطراف سد بريصا ونبع ​السكر​، وتشكلت طبقة من الجليد فوق الطرق الجبلية بسبب برودة ​الطقس​ التي تعذر السير عليها صباحا، وخصوصا ​طريق الضنية​ - ​الهرمل​. ولا تزال طريق عيناتا الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وصعوبة الرؤية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الثلوج غطت قمة جبل الأربعين بالضنية بشكل كامل وطريق عيناتا الارزق مقطوعة بالثلوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.