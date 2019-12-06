اعتصام لرابطة مدربي كلية الصحة باللبنانية امام مبنى الكلية في الفنار

اعتصمت الهيئة الادارية لرابطة مدربي ​كلية الصحة​ في الجامعة اللبنانية امام مبنى كلية الصحة ب​الفنار​ احتجاجا على الاهمال بعد الحريق في الجامعة، مطالبين بحقوق المدربين.

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