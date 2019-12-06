اعتصام لرابطة مدربي كلية الصحة باللبنانية امام مبنى الكلية في الفنار

اعتصمت الهيئة الادارية لرابطة مدربي كلية الصحة في الجامعة اللبنانية امام مبنى كلية الصحة بالفنار احتجاجا على الاهمال بعد الحريق في الجامعة، مطالبين بحقوق المدربين.
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