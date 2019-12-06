مراد: على من يعنيه الأمر أن يحسم أمره ويختار بين العزم أو الخوف أو الهرب

اوضح وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لأن الأيادي المرتعشة لا تقوى على البناء. ولأن الخوف من المسؤولية يعني الهروب. ولأن الهارب يكون إما مرتكب او مرتبط. ‏فعلى من يعنيه الأمر أن يحسم أمره ويختار بين العزم أو الخوف أو الهرب. مع العلم ان ترف الوقت لم يعد موجودا والإعتقاد بوجوده دليل لامسؤولية إضافة إلى قلة الفطنة".

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