زوار عون: مهمة التأليف ستكون سهلة متى تمّت الإستشارات

أكدت مصادر وزارية مطلعة على أجواء ​بعبدا​ لـ"الجمهورية"، انّ "الدوائر المعنية بالإجراءات التحضيرية للاستشارات قد اتُخذت من اليوم على مختلف الصعد الإدارية والإعلامية". وأضافت: "انّ ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ باشر عملية رصد دقيقة للمواقف منها ومن المرشحين لتولّي هذه المهمة، وهو ينظر بإهتمام الى النتائج المترتبة عليها، متمنياً انجاز الإستحقاق الدستوري تمهيداً لدخول المرحلة التالية بسلاسة. فالجهود التي بُذلت للوصول الى هذه المرحلة يجب ان تثمر فلا تذهب سدى".

ونقل زوار عون عنه اعتقاده، "انّ مهمة التأليف ستكون سهلة متى تمّت هذه الإستشارات. فهي البوابة او المعبر الإجباري للمرحلة التي تليها، وانّ عبورها سيشكّل رسالة الى ​العالم​ كله بإمكان انقاذ الوضع ومواجهة ما تشهده البلاد من مظاهر ​الأزمة​ الاقتصادية والنقدية".