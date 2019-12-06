مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى ضد عصابة منظمة لارتكابها جرائم على املاكها العامة وتهديد الامن العام

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، في بيان، انها تقدمت "امام ​النيابة العامة التمييزية​ بشكوى بوجه المدعى عليهم عبد الرحمن علي زرقط، رضى علي زرقط ومحمد غازي طالب لإقدامهم على تشكيل عصابة منظمة لارتكاب الجرائم على الأملاك العامة التابعة لنهر الليطاني وتهديد ​الامن العام​".

واشار البيان الى ان "المصلحة طلبت تكليف ​فرع المعلومات​ بالتحقيق في الشكوى نظرا للشكوك حول تواطؤ مخفر الزرارية مع المدعى عليهم، كون الجريمة مستمرة منذ سنوات في نطاقها ولم يتم فتح أي تحقيق ولم يتم توقيف أي شخص، بالإضافة الى قيام المدعى عليهم بتهديد القائمين بمهمة قضائية وفك الأختام والتصرف بالأشياء الموضوعة تحت يد ​القضاء​، من خلال فك الاختام عن الشاحنة المحجوزة عنوة وسحبها من نهر الليطاني".

وأعلنت انها تقدمت، "بوجه نفي المدعى عليهم، بشكوى موضوعها التعدي على الأملاك والأموال العامة بجرم تشكيل عصابة منظمة لسرقة الرمول من نهر الليطاني بالتواطؤ مع متعهدين وبلديات وجهات رسمية".