سانا: مجهولون هاجموا القاعدة الاميركية بحقل العمر النفطي بريف ديرالزور

ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن مجهولين هاجموا القاعدة الاميركية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، تزامناً مع وصول رتل من الشاحنات يحمل معدات عسكرية ولوجستية، وذكرت ان القوات الأميركية ردت بقصف مدفعي وقنابل مضيئة.
وكانت القوات الاميركية قد عززت، الليلة الماضية، قواتها المتواجدة في حقل "العمر" النفطي بمعدّات لوجستية وعسكرية، وذلك في ظل عمليات تدريب مشتركة تقوم بها في الحقل مع عناصر "قوات سورية الديمقراطية".
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