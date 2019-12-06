إنترفاكس: روسيا تسلم تركيا شحنة جديدة من إس-400 العام المقبل

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن مسؤول بوكالة التعاون العسكري الروسية أن "​روسيا​ و​تركيا​ تعملان على إبرام عقد لتسليم شحنة جديدة من أنظمة ​صواريخ​ "إس-400" الروسية.

وكان رئيس شركة "روسوبورون إكسبورت" لتصدير الأسلحة الروسية، أن "​موسكو​ تأمل في إبرام صفقة لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة "إس-400"، في النصف الأول من العام المقبل".

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